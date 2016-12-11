Bari şehitlerden utanın!







Vodofone Arena'da Beşiktaş Bursaspor maçı sonrasında Çevik Kuvvet'e düzenlenen hain saldırıda 29 şehit verdik.





Alçak saldırı Türkiye genelinde büyük tepkiye yol açtı, dünyadan art arda kınama mesajları geldi.





Ancak tek derdi başkanlık görünümlü dikta olan havuz medyası 38 polis ve sivilin şehit olduğu saldırıyı neredeyse görmedi.





Bazıları ise böyle bir günde manşete Erdoğan'ın futbol oynayan fotoğrafını koymayı seçti.





İspanyol Marca gazetesi ise İstanbul'daki saldırıyı sürmanşetten duyurdu.





İşte o ibretlik manşetler:



























































































