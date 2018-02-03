Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den 'Sedat Peker gibi yapmayın' genelgesi /03 Şubat 2018 12:16

Bahçeli'den 'Sedat Peker gibi yapmayın' genelgesi

AKP’yi destekleyen ve seçimlere yönelik ittifak çalışması başlatan MHP, partide AKP'lilerin Rabia işaretini yapan artınca önlem almak zorunda kaldı

SHABER3.COM

Habertürk'ün haberine göre; iki işaretin (bozkurt ve dört parmak) birlikte kullanımını “art niyetli” olarak nitelendiren MHP kaynakları, yollarda bazı vatandaşların bu tür işaretler yapmasını kabul edebileceklerini ancak parti toplantılarında bozkurt selamı dışında işaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de önceki gün teşkilatlara gönderdiği genelgede, genel merkezin belirlediği işaretlerin dışında işaret kullanılmamasını istedi.

BOZKURT GENELGESİ

Bahçeli, son genelgesinde teşkilata şu uyarıyı yaptı:

“Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecek, genel merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine mutlak riayet edilecektir."

Bu uyarı kulislerde, Rabia'lı Bozkurt işaretine karşı uyarı olarak algılandı.

MHP kurmayları, konuya ilişkin sorular üzerine “Genel başkan tam olarak neyi kastetti bilmiyoruz ancak lider her şeyi düşünür” diyerek “Rabialı bozkurt” selamına tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Yollarda vatandaşlar ittifakın heyecanı ile hem Rabia hem bozkurt işareti yapabiliyorlar. Bunlar ittifaka karşı duydukları heyecanı yansıtıyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Ancak onun dışında art niyetli kullanımları kabul etmemiz mümkün değil. Toplantılarımızda, parti bayrağının önünde kullanılması doğru olmaz. İki işaret birlikte kullanılırsa, bozkurt yapan birisi aynı zamanda rahatlıkla Rabia yaparsa, Rabia yapan biri rahatlıkla bozkurt yaparsa, bu, iki parti arasındaki sınırların ve işaretlerinin ağırlığının bir süre sonra kaybolmasına neden olur. İttifak, iki partinin tüzel kişiliklerinin korunduğu bir yapı olmalıdır. Biz bir partiyiz ama her şeyden önce kökü olan güçlü bir siyasi hareketiz. Bozkurt işaretinin yanına Rabia’yı almak, bizim açımızdan uygun bir hareket değildir."
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