Bombacı yolda intihar etti iddiası

Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Ersen Ertogan'ın Ankara’dan Osmaniye’ye kadar izlendiği, şahsın yakalanmadan önce intihar ettiği iddia edildi.







Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Ankara polisi, bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyerek, içinde bomba düzeneği bulunan çantayı vergi dairesinin girişine bırakanın Ersen Ertogan olduğunu tespit etti. Mardin Mazıdağı doğumlu olan 27 yaşındaki Ersen Ertogan’ın, saldırının ardından Suriye’ye kaçmak için yola çıktığı tespit edildi. Takip başlatan Ankara polisi, Ersan Ertogan’ı Osmaniye’ye kadar izledi.





İçinde bulunduğu araç saat 04.00 sıralarında durdurulan Ersen Ertogan’ın hap içerek intihar ettiği iddia edildi. Aynı araçtaki iki kişi yakalandı. Adana, Şırnak ve Mardin’de de operasyon düzenlendi. Toplam sekiz kişi gözaltına alındı.