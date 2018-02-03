CHP'de kurultay günü

“Emanetimiz cumhuriyet, gücümüz halk ”, “Barışı birlikte inşa edeceğiz”, “Hak, hukuk, adalet için CHP”, “Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlüklerde”, “Tutuklu gazetecilere özgürlük” yazılı pankartların asıldığı kurultay salonunda, Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak CHP'nin bugüne kadarki genel başkanlarının fotoğrafları asıldı.



Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafının yanında yer alan “Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte” afişi de dikkat çekti.

1266 delegenin bulunduğu kurultayı 1200 gazeteci izledi. Bu her delegeye bir gazeteci esprisine yol açtı.

Ankara dışından gelen bazı delegeler gece kurultay salonuna gelerek sabaha kadar bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu alkışlar eşliğinde salona girdi. Salonun ortasında delegelere ayrılan alanın etrafında kırmızı halılı bir podyum oluşturuldu.

Genel başkanlığa aday olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce eşi Ülkü İnce birlikte bu platformda yürüyerek kurultayı selamladı.





Kurultayda yapılan sinevizyon gösteriminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çeşitli konuşmalarındaki “Ey Kılıçdaroğlu” sözleri salonda yuhalamalara neden oldu.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kırmızı podyum üzerinde salondakilere çiçekler atarak kurultaya giriş yaptı. Ardından gösterilen “Adalet” filminde Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine başlayan Adalet Yürüyüşü anlatıldı.





BAYKAL VE BERBEROĞLU





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasında “İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Birincisi eski genel başkanımız Deniz Baykal, tedavi görüyor. Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu” dedi. Berberoğlu’nun isminin söylenmesi üzerine salondan “Hak hukuk adalet” sloganları yükseldi. Kılıçdaroğlu Berberoğlu’nun tutukluluğunu “talimat üzerine hapishanede siyasal esir olarak tutulmaktadır” olarak nitelendirdi. Berberoğlu’nun tutuklanmasının hiçbir delile dayanmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, üst mahkemenin kararı bozmasına rağmen hala içeride olduğunu söyledi.





DİVAN BAŞKANI BÜYÜKERŞEN





Kurultayın divan başkanlığına beklendiği gibi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oy birliği ile seçildi. Kurultayın normal zamanda toplanmadığını söyleyerek Sivas Kongresi örneği vererek ülkeyi bulunduğu karanlıktan çıkarılmasının tartışılacağını söyledi.





Kürsüde konuşma yapan Büyükerşen, daha sonra divan üyeliği için önerilen isimleri oylamaya sundu. Divan seçiminin ardından Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nun kurultay mesajı okundu. Mesaj sırasında salondan 'Hak, hukuk, adalet' sloganları yükseldi.





Berberoğlu'nun mesajının ardından genel başkan adaylığı konuşmalarına geçildi. İlk olarak mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konuşmasından satır başları şöyle:





'SURİYE HÜKÜMETİ İLE İRTİBAT KURUN'





"Bu kurultay Türkiye'yi yaşadığı sorunlardan çekip çıkarma kurultayıdır. Bu kurultay demokrasi kurultayıdır. Bugün burada terör örgütleri tarafından aldatılanlar yok. Türkiye'nin 5 temel sorunu var.





2002'de Türkiye'nin bir tek Kürt sorunu vardı. 2002'de terör neredeyse sıfırlanmıştı. 2002'den sonra iktidar olanlar önce terör örgütü ile masaya oturdular. PYD ile toplantılar yapıp Ankara'ya davet ettiler. Terör dar alandan çıkıp daha geniş alanda etkili olmaya başlamıştır. Bugün şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Biz bizim için savaşan Mustafa Kemal'in Mehmetlerine selam gönderiyoruz. Afrin milli bir meseledir. Birileri Afrin'i kendi siyasi çıkarı için kullanıyor. Oradaki askerler Mustafa Kemal'in askerleridir. Türkiye'yi buraya kimler taşıdı, hep beraber düşüneceğiz. Buradan hükümete açık bir çağrı yapıyorum. Suriye hükümeti ile derhal irtibata geçiniz.





HÜKÜMETE: SİZ SEVR'İ Mİ İSTİYORSUNUZ?





İkinci sorun dış politika... Durup dururken Suriye'nin iç işlerine karıştık.





Şimdi Lozan'ı tartışmaya açıyor. Lozan'ı tartışmaya açana şunu soruyorum: Sen Serv'i mi istiyorsun? Lozan onur belgesidir. Lozan Türkiye'nin tapu senedidir. Dış politikayı milli yapacağız, egemen güçlerin çıkarına değil...





Üçüncü temel sorunumuz eğitim... Eğitim de milli olmak zorundadır. Eğitim bir siyasal partiye militan yetiştirelim diye verilmez. Eğitim çocuklarımızın çağdaş uygarlığı yakalaması ve onu aşması için verilir. Eğitim ülkemizin geleceği için verilir. Her gelen bakana göre eğitim sistemimiz değişti.





Bu ülkenin eğitim politikası yok. Kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan tek ülkeyiz. Ailelerin yüzde 80'i çocuklarını yurtdışında okutmak istiyor. Bu da Türkiye'nin eğitimde iflas noktasına geldiğini gösteren en temel veridir.





Peki biz ne yapacağız. Bütün öğretmenleri toplumun en saygın kişileri haline getireceğiz. Öğretmenler için kanun çıkaracağız. Onlar gelecek kaygısı taşımayacak. En düşük öğretmen aylığı açlık sınırının üzerinde olacak. Şu andaki açlık sınırı 5 bin liranın üzerinde. Ayrıca öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Taşımalı eğitime son vereceğiz."





KURULTAYDA BUGÜN GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK





Kurultayda bugün genel başkan, yarın ise 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında Genel Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Alparslan Çabuk’un aday olabilmesi için delegelerin yüzde 10 imzasını alması gerekiyor.





Kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.





Bu arada AKP, CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı.