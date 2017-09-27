Bahçeli'den AKP'ye Barzani eleştirisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin, Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi’ndeki bağımsızlık referandumuna yönelik tavrını eleştirdi.







Bahçeli şunları söyledi: “Türkiye’nin askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik caydırıcılık vasıflarını kullanma ihtimal ve ilanının dikkate alınmaması ağır sorundur. Devlet yönetiminden yapılan kafa karıştırıcı ve çelişkili açıklamalar Barzani’nin değirmenine adeta su taşımış, elini güçlendirmiş, manevra alanını genişletmiştir. Ekonomik yaptırımlardan askeri müdahale seçeneklerine kadar her ihtimalin masada olduğunun söylenmesi şu ana kadar somut bir mücadele şuuruna maalesef dönüşmemiştir.”