Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den AKP'ye Barzani eleştirisi /27 Eylül 2017 18:38

Bahçeli'den AKP'ye Barzani eleştirisi

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'de devlet yöneticilerinin yaptığı açıklamaların Barzani'yi cesaretlendirdiğini söyledi

SHABER3.COM

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin, Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi’ndeki bağımsızlık referandumuna yönelik tavrını eleştirdi.

Bahçeli şunları söyledi: “Türkiye’nin askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik caydırıcılık vasıflarını kullanma ihtimal ve ilanının dikkate alınmaması ağır sorundur. Devlet yönetiminden yapılan kafa karıştırıcı ve çelişkili açıklamalar Barzani’nin değirmenine adeta su taşımış, elini güçlendirmiş, manevra alanını genişletmiştir. Ekonomik yaptırımlardan askeri müdahale seçeneklerine kadar her ihtimalin masada olduğunun söylenmesi şu ana kadar somut bir mücadele şuuruna maalesef dönüşmemiştir.”
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