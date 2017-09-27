'Hero' paranoyasında son perde!

'Hero' tişörtüne 5 yıl hapis talebiyle dava





15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıyla ilgili davanın duruşmasına ‘Hero’ yazılı tişörtle gelen sanık astsubay Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.







Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, Bahar Güçlü’nün cezaevinde bulunan kardeşine tişörtü kargo yoluyla gönderdiği belirtildi. İddianamede kargo paketinde İngilizce ‘Kahraman-Kahramanlar ölümsüzdür’ anlamına gelen ‘Hero- Heroes are Immortal’ yazılı beyaz renkli tişörtün yanı sıra bir de mektup bulunduğu belirtildi. Tişörtün, 30 Mayıs 2017’de infaz koruma personeli tarafından Gökhan Güçlü’ye gönderilen mektupla, incelemenin ardından teslim edildiği kaydedildi. Bahar Güçlü tarafından gönderilen mektupta, ‘Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın, sen bizim her şeyimizsin…’ ibarelerinin yazılı olduğu da vurgulandı. İddianamade, şüphelilerin ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri, propaganda kastı altında hareket etmediklerini beyan ettikleri dile getirildi.







