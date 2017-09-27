K.Irak'taki referandumun resmi sonuçları açıklandı

Son dakika haberi… Kuzey Irak’ta referandumun kesin sonuçları açıklandı





Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw’ın haberine göre; 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları açıklandı.





Türkiye’nin “yok hükmünde” dediği referanduma katılım % 72 olarak açıklandı.





“Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim Komisyonu” tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:





Referandumda 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandı.





Referandumda geçerli oy sayısı: 3 milyon 85 bin 935





Referandumda geçersiz oy sayısı: 21 bin 180





Evet: % 92.73

Hayır: % 7.27





TARTIŞMALI BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU





Referandum için Erbil, Süleymaniye, Ninova Ovası, Hanekin, Akre, Gulala, Zaho, Karatepe, Cebare, Soran, Mahmur, Amediye, Duhok ile Kerkük'ün gibi tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında sandıklar kuruldu.