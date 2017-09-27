Samanyolu Haber /Gündem / K.Irak'taki referandumun resmi sonuçları açıklandı /27 Eylül 2017 17:54

K.Irak'taki referandumun resmi sonuçları açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılan referandumla ilgili bir son dakika haberi geldi. Referandumun resmi sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre oy kullanan kişilerin yüzde 92.73'ü 'evet' oyu kullandı.

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Son dakika haberi… Kuzey Irak’ta referandumun kesin sonuçları açıklandı

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw’ın haberine göre; 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin “yok hükmünde” dediği referanduma katılım % 72 olarak açıklandı.

“Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim Komisyonu” tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Referandumda 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandı.

Referandumda geçerli oy sayısı: 3 milyon 85 bin 935

Referandumda geçersiz oy sayısı: 21 bin 180

Evet: % 92.73
Hayır: % 7.27

TARTIŞMALI BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU

Referandum için Erbil, Süleymaniye, Ninova Ovası, Hanekin, Akre, Gulala, Zaho, Karatepe, Cebare, Soran, Mahmur, Amediye, Duhok ile Kerkük'ün gibi tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında sandıklar kuruldu.
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