FLAŞ... Asgari ücrete devlet desteği kesildi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “2018 yılı bütçemizde, 1 Ocak 2018’den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörüsü yok” açıklamasını yaptı.







Ağbal, 2016 yılında asgari ücret artışını yaptıktan sonra bu destek ödemesini geçici olarak bir defalığına getirdiklerini, daha sonra bunu ikinci kez uzattıklarını hatırlatarak, “Bu sene bunun geçici bir tedbir olduğunu düşünerek bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bir ödenek ayrıca koymadık ama hiç ödenek konulmadığı şeklinde bir açıklama yapılmış ama bu açıklama doğru değil, 2017’den kalan ödemeleri yapacağız.” şeklinde konuştu.





Bu durumun, devlet desteğin kesilmesi ile asgari ücrette 100 TL kadar bir düşüşe yol açabileceği belirtiliyor.





İşverene çalıştırdığı işçi başına hükümet tarafından 100 TL asgari ücret desteği veriliyordu.





Haziran ayında gündeme gelen tartışmalar sırasında hükumetten, bu desteğin kesilmeyeceği ve asgari ücretlerde düşüş yaşanmayacağı açıklanmıştı.



