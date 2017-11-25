Samanyolu Haber /Ekonomi / FLAŞ... Asgari ücrete devlet desteği kesildi! /25 Kasım 2017 14:06

FLAŞ... Asgari ücrete devlet desteği kesildi!

Asgari ücret desteğinin sürüp sürmeyeceği konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan net bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “2018 yılı bütçemizde, 1 Ocak 2018’den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörüsü yok” açıklamasını yaptı.

Ağbal, 2016 yılında asgari ücret artışını yaptıktan sonra bu destek ödemesini geçici olarak bir defalığına getirdiklerini, daha sonra bunu ikinci kez uzattıklarını hatırlatarak, “Bu sene bunun geçici bir tedbir olduğunu düşünerek bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bir ödenek ayrıca koymadık ama hiç ödenek konulmadığı şeklinde bir açıklama yapılmış ama bu açıklama doğru değil, 2017’den kalan ödemeleri yapacağız.” şeklinde konuştu.

Bu durumun, devlet desteğin kesilmesi ile asgari ücrette 100 TL kadar bir düşüşe yol açabileceği belirtiliyor.

İşverene çalıştırdığı işçi başına hükümet tarafından 100 TL asgari ücret desteği veriliyordu.

Haziran ayında gündeme gelen tartışmalar sırasında hükumetten, bu desteğin kesilmeyeceği ve asgari ücretlerde düşüş yaşanmayacağı açıklanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FLAŞ... Asgari ücrete devlet desteği kesildi! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

İmrendirin alemi...

İmrendirin alemi...

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:16