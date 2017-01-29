Bahçeli , Saray'ın Başdanışmanı'nın bu açıklamalarından haberdar mı?









Başkanlık Sistemi’nin gerçekleşmesi durumunda ismi muhtemel Milli Savunma Bakanı olarak geçen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, TRT’nin mikrofonları önünde verdiği açıklamada kafasındaki yeni Türkiye’yi ortaya koyuyor.





“Devletin resmi okullarında isteyen Kürt vatandaşlarımıza kendi dilinde eğitim hakkı sağlanmalı ikinci dil olarak da Türkçe öğretilmelidir diyen Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Adnan Tanrıverdi, Eyalet sisteminin getirilmesi gerektiğini savunarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli yeniden düzenlenmeli. Bu sistem hem Kürtlerin ve diğer etnik grupların özerklik isteklerini kapsayacak hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır” diyor.





Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin açıklaması şöyle:





TÜRKÇE İKİNCİ DİL OLMALIDIR”





“Devletin kurumlarında ve uluslararası ilişkilerde resmi dil Türkçe olmalıdır ancak, Kürtlerin ve diğer etnik grupların kendi dillerini konuşma, geliştirme ve kendi dilinde eğitim yapma özgürlüğü ve imkanı Anayasa ile koruma altına alınmalıdır. Kürtçe dilinin geliştirilmesi devletin kültür programlarında yer almalıdır. Devletin resmi okullarında isteyen Kürt vatandaşlarımıza kendi dilinde eğitim hakkı sağlanmalı, ikinci dil olarak da Türkçe öğretilmelidir. Türkçe eğitim yapan devlet okullarında da ikinci dil olarak Kürtçe dili tedrisata dahil edilmelidir.





“EYALET SİSTEMİ GETİRİLMELİDİR”





Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli yeniden düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve diğer etnik grupların özerklik isteklerini kapsayacak hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır. Her bakanlık kendilerine bağlı en fazla 6 ila en fazla 10 birimi layıkıyla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez. Merkezi idarenin hem ülkemizin diğer milletler nezdindeki menfaatlerini bihakkın koruyabilmesi hem de mahalli ihtiyaçların daha yakın tespit ve karşılanabilmesi için coğrafi, ekonomik, sosyal ve etnik şartlar göz önünde bulundurularak Eyalet sistemi oluşturulmalıdır. Eyalet valileri seçimle işbaşına gelmeli. Adalet, iç güvenlik savunma ve dışişleri merkezden, devletimizin diğer faaliyet alanları eyaletler tarafından mahallinden yönetilmelidir.





“CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU DEĞİŞSİN”





Cumhurbaşkanlığı forsuna bir yıldız daha eklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türklerden sonraki en büyük ve asli etnik gurubu Kürtlerdir. Cumhurbaşkanlığı forsunda tarihte kurulmuş 16 Türk Devleti’nin simgesi bulunmaktadır. Eyyübi Hanedanlığı Devleti Kürtler kadar, sünni Müslümanların da iftiharla ve hayırla yad ettikleri bir devlettir.





BAHÇELİ BUNLARI HİÇ Mİ DUYMADI?





Başkanlık Kabinesi’nde adı Milli Savunma Bakanlığı’na da geçen Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Adnan Tanrıverdi’nin bu açıklamalarının MHP ve ülkücü tabanda nasıl karşılanacağı merak ediliyor? MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Genel Merkezi Başkanlık Sistemi’nde Anayasa’nın ilk 4 maddesini koruma altına aldıklarını iddia ediyordu.





Başdanışman Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanlığı’ndaki tüm bu açıklamalarına rağmen halen devam ederken, MHP’nin Anayasa’nın ilk dört maddesini nasıl güvence altına alabildikleri ve Başkanlık Sistemi geçtikten sonra bu nasıl koruyabilecekleri belli değil.