Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa değişikliği paketi neden sekiz gündür Meclis'te bekletiliyor? /29 Ocak 2017 21:06

Anayasa değişikliği paketi neden sekiz gündür Meclis'te bekletiliyor?

AKP acele ile oyladığı anayasa değişikliği paketini 8 günden beri TBMM'de bekletiyor. Cumhurbaşkanlığına gönderilmeyen değişiklik önerisi için neyin için bekletildiği merak konusu.

Anayasa değişikliği paketi neden sekiz gündür Meclis'te bekletiliyor?

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, anayasa değişikliği paketinin 8 günden beri TBMM'de bekletildiğini belirterek, bunu AKP'nin yaptırdığı anketlerde 'Hayır' oyunun yüksek çıkmasına bağladı. İlk kez, 'hayır' oylarının 6 puan öne geçtiğini kaydeden Özel, "Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. 'Kararsızlar neden 'hayır' oyu kullanacaklar tarafına geçti?' diye bakıyorlar" dedi.

 AKP ve MHP'nin mutabakatıyla anayasa değişikliğinin 20 Aralık'ta TBMM Komisyonu'na getirildiğini hatırlatan milletvekili Özel, şöyle konuştu:

"10 gün süreyle gece- gündüz görüşüldü. Komisyonda konuşmak isteyenler yeterlilik önergeleriyle susturuldu. Çünkü çok aceleleri vardı. Daha sonra Genel Kurul'a geldi. 9 Ocak günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı, 12 gün boyunca görüşüldü. Genel Kurul'da yaşanan zaman baskısını, kavgaları zaten herkes biliyor. 21 Ocak'ta Genel Kurul'dan geçti. İki gün geç olsa ne olur sorumuza 'kaybedecek zamanımız yok, zaten metin değişmedi, komisyondan geldiği gibi onaylandı.


Anketlerdeki hayır-evet oyları

"Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a gider, ertesi gün onaylanır. Mart'ın sonunda referandum olur' diyorlardı. 21 Ocak'ta geçti. Meclisten 8 saat içinde yollanabilecek olan metin 8 gündür mecliste tutuluyor. Cumhurbaşkanı, 'Arkadaşlar yollarsa hemen onaylayacağım' demişti. Arada bir tek fark var. Anayasa görüşmeleri başlarken 'hayır' diyenler 'Evet' diyenlerin iki puan gerisindeydi. Yüzde 43'e yüzde 41'di. Kimsenin anketi kimseden gizli değil artık. Şu an 'hayır' oylarının 'evet'lerin 6 puan önüne geçmesini hiçbirisi beklemiyordu." 

"Kararsızlar, 'hayır' demeye başladı"

Yüzde 20'ye yakın bir kararsız kesim olduğunu ve bunların 'hayır' demeye başladığını savunan Özel, AKP'nin kararsızların oyunun neden değiştiğini sorgulamaya başladığını dile getirdi. Özel, şöyle devam etti: 


"Kararsızlar, metni bilmediklerini, değişiklikten haberlerinin olmadığını söylüyordu. Komisyondaki tartışmalar, genel kuruldaki direnişle vatandaş metni öğrendi. Kararsızlar, 'hayır' demeye başladı. 6 puan ile ilk kez 'hayır', 'evet'in önünde. Bu bütün hesapları bozdu. Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. Kararsızlar niçin 'hayır'a geçti diye bakıyorlar. Hani 26 Mart'ta referandum olacaktı? Dizler titriyor, mecliste bekletiyorlar. Koskaca gazi meclisi siyasi hedefleri için oyuncak haline getirdiler. Çünkü gittiğinde, Cumhurbaşkanı'na 'neden onaylamıyorsun? diyecekler. 15 günde orda bekleyebilir. Mümkün olduğu kadar geciktiriyorlar. Bundan sonra her yolu deneyerek bu referandumu yaptırmamaya çalışmaları sürpriz olmasın."


"Evdeki hesap Meclis'e uymadı"

"Çünkü evdeki hesap meclise uymadı, saraydaki hesap meclise uymadı. Yanlış hesap meclisten ve kamu vicdanından döndü. Hayırdaki hızlı yükseliş vatandaşın neyin ne olduğunu öğrenmesine bağlı. İki sebep var. Atatürk'e verilmeyen yetkilerin verilmesine, cumhuriyetin temelinden sarsılmasına, ülkeyi bölünmeye götürecek olan yaklaşıma kararsızlar ve Türk milletinin büyük çoğunluğu 'hayır' demeye başladı. Her geçen gün 'hayır' diyenler güçleniyor. İtişin kakışın, darbın kimseye faydası yok. Vatandaş demek ki gizlemek istediği bir şey var diye düşünüyor. Gizlenenler ortaya çıktı. Türkiye'nin rejim değişikliğine, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda kurulmuş olan cumhuriyetin birilerine peşkeş çekilmesine artık kimsenin gönlü razı değil. Referandumda partiler yok, parti meselesi değil memleket meselesi. AKP'nin en koyu taraftarları 'bu kadar yetkiyi babam istese ondan bile şüphe ederim' diyorsa Türkiye'de değişen bir şeyler var." 
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