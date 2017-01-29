ABD-Çin ilişkileri gerildi, Savaş ihtimal dahilinde…

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; Çin Silahlı Kuvvetleri’ni yöneten Merkezi Ordu Komisyonu’na bağlı Ulusal Savunma Seferberliği Departmanı’ndan bir yetkili tarafından kaleme alınan bu görüşler, Çin Ordusu’nun internet sitesinde yayınlandı.





Adı belirtilmeyen yetkili, ABD’ye Asya stratejisini, yeniden dengeleme çağrısında bulunuyor. Yazıya göre; ABD’nin Doğu ve Güney Çin denizlerindeki askeri yayılması ve Güney Kore’deki füze savunma sistemleri “patlamaya hazır birer bomba”.





ABD’nin çiçeği burnunda Başkanı Donald Trump ve yeni yönetim, Çin’e karşı mütemadiyen çok sert eleştiriler getiriyor. Trump, Çin’i “kur manipülatörü” olarak yaftalamıştı.





Fakat en önemlisi Trump, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile temasa geçerek, ABD’nin uzun yıllardır dikkatle gözettiği “Tek Çin” politikasını sarstı. Zira; Çin Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Trump’ın bu hamlesi Pekin Yönetimi tarafından “düşmanca” görülüyor.

Çin’in çatışma hazırlıklarına ilişkin daha ileri boyutta iddialar da var. Geçen hafta gündeme gelen doğrulanmamış haberlerde, Pekin Yönetimi’nin kuzeydoğu sınırına, Heilongjiang eyaletine uzun menzilli füzeler yerleştirdiği öne sürülmüştü. Bu füzelerin ABD’yi vurabilecek menzilde olduğu iddia ediliyor