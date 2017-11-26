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AKP'de bir 'metal yorgunluğu' istifası daha!
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AKP'de bir 'metal yorgunluğu' istifası daha!
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26 Kasım 2017 20:37
AKP'de bir 'metal yorgunluğu' istifası daha!
AKP Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, 31 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşecek AK Parti Burdur İl Kongresi öncesi görevinden ayrıldığını açıkladı.
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Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, istifa ettiğini duyurdu. Faki, “22 aydır büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğüm il başkanlığı görevinden bayrağı bir başka arkadaşıma devretmek üzere ayrılıyorum” dedi.
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