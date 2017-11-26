AKP'de bir 'metal yorgunluğu' istifası daha!

Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, istifa ettiğini duyurdu. Faki, “22 aydır büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğüm il başkanlığı görevinden bayrağı bir başka arkadaşıma devretmek üzere ayrılıyorum” dedi.





