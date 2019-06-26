Metropoll: Bugün başkanlık referandumu olsa %58.9'la hayır çıkar

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Metropoll Araştırma Şirketi’nin İstanbul seçimlerinden önce yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, bugün başkanlık sistemi için referandum yapılsa, halkın yüzde 58.9’u parlamenter sistemi tercih ediyor.







14-15 Haziran tarihlerinde İstanbul’da 1613 kişi ile yapılan anketin Özkök tarafından paylaşılan verileri özetle şöyle:





‘AK PARTİ VE MHP’DE DE DESTEK DÜŞTÜ’





Bugün başkanlık sistemi referandumu yapılsa, vatandaşların yüzde 58.6’sı parlamenter sistemi seçiyor. Cumhur İttifakı’nın iki ortağından AK Parti’de yüzde 13, MHP’de ise yüzde 41 gibi bir grup da ‘başkanlık sisteminin yararlı olmadığı’ görüşünde.





‘YENİ SİSTEMİ BEĞENMEYENLERİN ORANI YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE’





“Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne ölçüde yararlı oldu?” sorusuna ‘Son derece yararlı oldu’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 11.6. ‘Yararlı oldu’ diyenlerin oranı yüzde 29.2. ‘Yararlı olmadı’ diyenlerin oranı yüzde 23.1. ‘Hiç yararlı olmadı’ diyenler yüzde 27.6 oranında. ‘Fikrim yok/cevap yok’ diyenler ise yüzde 8.5.





İSTANBUL’DA ‘HAYIR’ DİYENLER 8 PUAN ARTTI





“Aynı referandum bugün yapılsa başkanlık sistemini mi yoksa parlamenter sistemi mi tercih edersiniz?” sorusuna ‘parlamenter sistem’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 58.6. Başkanlık sistemini tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 39.4’te kalıyor. ‘Fikrim yok/cevap yok’ diyenler ise yüzde 2 oranında.





İstanbul’da 16 Nisan 2017 referandumunda ‘Hayır’ diyenlerin oyu ise yüzde 51.35’ti. Son anket, parlamenter sistem isteyenlerin oranının iki yıl içinde 8 puan yükseldiğini gösteriyor.



