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44'ü polis 64 kişiye gözaltı kararı
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44'ü polis 64 kişiye gözaltı kararı
/
27 Temmuz 2019 11:21
44'ü polis 64 kişiye gözaltı kararı
44'ü aktif görevdeki polis olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen operasyonda 44’ü aktif görevdeki polis 64 kişi hakkına gözaltı kararı verildi.
75 adrese gidilen operasyonda 47 kişinin gözaltına alındığı belirtildi
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