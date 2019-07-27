Samanyolu Haber /Gündem / 44'ü polis 64 kişiye gözaltı kararı /27 Temmuz 2019 11:21

44'ü polis 64 kişiye gözaltı kararı

44'ü aktif görevdeki polis olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen operasyonda 44’ü aktif görevdeki polis 64 kişi hakkına gözaltı kararı verildi.

75 adrese gidilen operasyonda 47 kişinin gözaltına alındığı belirtildi
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