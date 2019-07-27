Erbil'deki saldırının failinden itiraf: Kandil'de eğitim aldım, talimat PKK'dan geldi

Erbil emniyet yetkilileri Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluğu görevlisi bir diplomat ile iki Iraklının daha hayatını kaybettiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın eylem öncesinde Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldığını itiraf ettiği görüntüleri yayınladı.





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan görüntüde Dağ'ın, PKK ile nasıl bağlantıya geçtiğini ve saldırıyı ne şekilde gerçekleştirdiğini detaylı bir şekilde anlattığı görülüyor.





Bu arada emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde 6 saldırgan da ifadelerinde suçlarını itiraf etti.





"Kandil'de 26 gün kaldım, silah eğitimi aldım"







Erbil'e 2015'te geldiğini, örgütle ağabeyi İbrahim Dağ üzerinden irtibata geçtiğini belirten Mazlum Dağ, şunları söylüyor:





"Erbil'de bulunan İbrahim geçen şubat ayında Kandil'e gideceğini söyledi. Ben de katılmak istediğimi ağabeyime ilettim. (Örgüt tarafından) Nisan ayında bana telefon açıldı. Numaramı ağabeyimden aldıklarını söylediler. (Süleymaniye'nin) Ranya ilçesi üzerinden Kandil'e gittim. Fatih ve Botan isimlerini kullanan bir kişi tarafından karşılandım. Yaklaşık 26 gün Kandil'de onlarla birlikte kaldım. Silah kullanmayı öğrendim. Kalaşnikof ve tabanca ile atışlar yaptım. Bu gelişmeden sonra Erbil'e geri dönüp bir kafede çalışmaya devam ettim."





Kandil'den döndükten sonra örgüt üzerinden Siirtli olup Mehmet ile Dıjvar kod isimlerini kullanan Erbil'deki örgüt üyesi Abdurahman Er ile tanıştığını ifade eden Dağ, "Dıjvar ile birkaç görüşme gerçekleştirdim. Bana Türkiye Başkonsolosluğunda çalışan birinin fotoğrafını gösterdi. Sonradan bu kişinin isminin Osman Köse olduğunu öğrendiğim. Benden bu şahsı takip etmemi ve ona ait bilgileri paylaşmamı istediler." dedi.





Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri





Saldırının faillerinden Dıjvar'a bilgi aktardığını, onun da bu bilgileri Kandil'deki Fatih'e gönderdiğini belirten Dağ, "Benden onu (Köse'yi) öldürmemi istediler. Ben de eylemi tek başıma yapamayacağımı, 2 korumasıyla birlikte 3 kişi olacaklarını belirttim." diye konuştu.





Erbil'deki bir mezarlıkta saldırı için kullandıkları araca sahte bir plaka takıp Köse'nin bulunduğu restorana gittiklerini, saldırıyı gerçekleştirirken sağ bacağından vurulduğunu anlatan Dağ, olaydan bir müddet sonra saldırıyı birlikte düzenledikleri iki tetikçiden ayrıldığını aktardı.





Dağ, Erbil'de birkaç mekan değiştirdikten sonra 20 Temmuz'da IKBY'deki anti terör timlerince yakalandığını kaydetti.





"Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı, talimatı PKK verdi"





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil'deki Türk diplomat ve Irak vatandaşı iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının baş faili Mazlum Dağ ile birlikte toplamda 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının PKK tarafından verildiğini bildirdi.





Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş ve anti-terör timleri, çok kısa bir süre içinde Erbil saldırısıyla bağlantılı aralarında olayın baş faili Mazlum Dağ'ın da olduğu 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 6 kişiyi yakaladı. Diğer 3 kişi IKBY vatandaşı olup faillere yardım ve yataklık ettiği tespit edildi. Olaya karışan birkaç kişi daha mahkemece verilen karar üzerine aranmaya devam ediyor." denildi.





Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:





"Suçluların itiraflarına göre, Türk Başkonsolosluğu çalışanının öldürüldüğü Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını bozmayı hedefleyen Erbil'deki terör saldırısı birkaç ay önce Kandil'de Fatih (Botan) adındaki PKK'lı tarafından planlandı. Saldırının baş faili, 2 Irak vatandaşını Türk diplomatın koruması olduğu şüphesi ile öldürdüklerini itiraf etti."





Erbil Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklamanın yanı sıra söz konusu 6 kişinin itiraflarının yer aldığı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.





Saldırının faillerinden Mazlum Dağ ve Muhammet Bisksiz (Dıjwar) 20 Temmuz'da da Erbil Asayişi ile Kürdistan Anti Terör Birimi tarafından yakalanmıştı.





Erbil'de 17 Temmuz’da bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile Beşdar Ramazan ve Nariman Osman adlı Irak vatandaşları hayatını kaybetmişti.



