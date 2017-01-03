Bu da oldu... Araplar'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, kısa bir açıklama yaparak, "İkinci bir bildirime kadar Türkiye'ye seyahat planlarınızı erteleyin" ifadesini kullandı.





Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında BAE vatandaşı yoktu. Ancak hayatını kaybeden 39 kişi arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşı bulunuyordu. Hayatını kaybeden yabancılardan 7'si Suudi Arabistanlı, biri de Kuveytliydi. IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Saldırının zanlısını yakalamak için başlatılan operasyonlar sürüyor.



