Türkiye'nin desteklediği muhaliflerden ateşkes uyarısı: Ateşkesten vazgeçeriz

Başkent Şam yakınlarında, eski adı El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi'nin de içinde bulunduğu muhaliflerin elindeki Barada Vadisi'nin ordu tarafından bombalandığı belirtiliyor.







Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), hükümet güçleri ve müttefiklerinin bombardımanının bazı bölgelerde sürdüğünü ettiğini belirterek, saldırılar durmazsa, Perşembe gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese son vereceklerini açıkladı.







Suriye'de ateşkesin ilk gecesinin sakin geçtiği belirtilse de, muhaliflere yakın, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) Cuma günü kuzeydeki Hama çevresinde çatışma ve hava saldırıları yaşandığını açıklamıştı.







Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde hazırlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu tasarısını oy birliği ile kabul etti.







