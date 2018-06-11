Samanyolu Haber /Gündem / Baba vefat etti, anne mezarlıkta gözaltına alındı /11 Haziran 2018 09:19

Baba vefat etti, anne mezarlıkta gözaltına alındı

15 Temmuz sonrası OHAL ortamındaki hukuksuzluklar ölümlere neden olmaya devam ediyor. Diğer yandan yaşananlar da aileleri parçalıyor.

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Akciğerinden rahatsızlanan ve hakkında gözaltı kararı olduğu için tedavi olamayan Mehmet Çelik (30), sonunda hastanede ameliyat oldu ancak bu sırada hayatını kaybetti. 

Çelik’in cenazesinde aile ikinci bir acıyı da mezarlıkta yaşadı. Eşinin cenazesinin giden Esra Çelik mezarlıkta gözaltına alınarak Manisa’ya götürüldü. Çiftin 2 yaşındaki oğlu Yusuf ise hem babasız hem annesiz kaldı.
 

Bu duruma eski Mazlum-Der Başkanı ve HDP’li milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “Mezarlıkta gözaltı ve kimsesiz kalan 2 yaşındaki bir çocuk…Zalimlikte sınır yok. Bu görüntüler karşısında diyecek kelime yok. Hangi vicdan sızlamaz?” dedi.

‘Bunlar Kadir Gecesi yaşandı’

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan bu duruma tepki gösterdi. “Tüm bu hayırsızlıklar, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinde oldu.” dedi
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