Baba vefat etti, anne mezarlıkta gözaltına alındı

Akciğerinden rahatsızlanan ve hakkında gözaltı kararı olduğu için tedavi olamayan Mehmet Çelik (30), sonunda hastanede ameliyat oldu ancak bu sırada hayatını kaybetti.





Çelik’in cenazesinde aile ikinci bir acıyı da mezarlıkta yaşadı. Eşinin cenazesinin giden Esra Çelik mezarlıkta gözaltına alınarak Manisa’ya götürüldü. Çiftin 2 yaşındaki oğlu Yusuf ise hem babasız hem annesiz kaldı.







Bu duruma eski Mazlum-Der Başkanı ve HDP’li milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “Mezarlıkta gözaltı ve kimsesiz kalan 2 yaşındaki bir çocuk…Zalimlikte sınır yok. Bu görüntüler karşısında diyecek kelime yok. Hangi vicdan sızlamaz?” dedi.



