Samanyolu Haber /Gündem / New York Times: Muhalefet ilk kez bir kişiye karşı birleşti /10 Haziran 2018 20:17

New York Times: Muhalefet ilk kez bir kişiye karşı birleşti

Erken seçimlere ilişkin bir analiz yayımlayan New York Times, erken seçim kararının ters tepebileceğini öne sürdü.

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Carlotta Gall imzalı yazıda "muhalefetin nadir görülen bir ittifak kurduğu" söylenirken, bu durumun Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için zorluk oluşturduğu savunuldu.

Yazıda Erdoğan'ın "hala Türkiye'deki en popüler siyasetçi" olduğu söylenirken, seçimlerin Erdoğan'ın iktidarının sürüp sürmeyeceğini belirleyeceği vurgulandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin değerlendirme de yapılan yazıda İnce'nin "değişim için büyük arzu görüyorum" sözlerine yer verildi.

NYT, anket şirketlerinin ve analistlerin seçimlerin "çok yakın geçmesini beklediklerini", Erdoğan'ın seçimlerin ikinci tura kalmasından kaçınmaya çalıştığını aktardı.

Analizde "muhalefetin ilk kez bütün oyları bağımsız olarak saymak için bir operasyon organize ettiği" iddia edilirken, bunun oy hilelerini engelleyebileceği söylendi.

Yazıda İnce'nin Erdoğan'a karşı "ciddi bir rakip olduğu" ve ikinci tura kalınması durumunda "muhalefet partilerinin İnce'yi destekleyeceği" belirtildi.

Geçen yılki referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla seçim sonuçlarının değiştiği yönündeki tartışmaları hatırlatan New York Times, bu duruma engel olunamadığını yazdı.

   
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