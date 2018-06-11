Samanyolu Haber /Ekonomi / Şahenk AVM'sini 'peşin para' karşılığı sattı /11 Haziran 2018 09:22

Şahenk AVM'sini 'peşin para' karşılığı sattı

Doğuş Gayrimenkul Gebze Center AVM için otel ve ticari alanlar için satış süreci tamamlandı. AVM, 102 milyon 500.000 euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı ve peşin ödeme şartı koşuldu.

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Gebze Center AVM’nin satışına ilişkin bilgilendirme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından KAP’a yapıldı. 60.585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın satış işlemi tamamlandı.
KAP’a yapılan açıklamaya göre AVM, KDV hariç 102 milyon 500.000 euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995.000 TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.

Doğuş GYO'nun KAP açıklamasında, satışın peşin ödeme şartıyla yapıldığı bildirildi.
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