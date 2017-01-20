Yemin eden Donald Trump resmen ABD Başkanı oldu





Kongre binasındaki törende 70 yaşındaki Trump'tan önce ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence yemin etti.







Yemin ederek başkan olan Donald Trump yaklaşık 20 dakika süren bir konuşma yaptı.













Trump'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:





"Güç Washington'dan halka geçiyor, öncelik ABD olacak. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir."





"ABD vatandaşları olarak şu anda büyük bir ulusal çabanın parçasıyız. Ülkemizi yeniden yapılandırıcağız."





"Uzun zamandır çok küçük bir zümre başkenten yönetimin meyvelerini topladı. Siyasetçiler zenginleşti, vatandaşlar fakirleşti."





"Önemli olan hükümeti hangi partinin kontrol ettiği değil. Önemli olan hükümetin halk tarafından kontrol edilmesidir."





"Artık değişim başlıyor. Ülkemizin unutulmuş erkek ve kadınları artık unutulmayacak. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir hareketin parçası olarak geldiniz."





"Amerika harika okullar, güvenli mahalleler ve iyi iş imkanları istiyor. Bunlar son derece mantıklı talepler."





"Bugün ettiğim yemin tüm Amerikalılara verdiğim bir bağlılık yeminidir. Onlarca yıl yabancı şirketleri güçlendirdik. On yıllar boyunca başka ülkelerin ordularını güçlendirdik, kendi ordumuzu zayıflattık. Trilyonlarca dolar harcayıp başka ülkeleri zenginleştirdik. Artık bu geçmişte kaldı. Sadece geleceğe bakacağız."





"Son nefesime kadar sizin için mücadele edeceğim. Refahı zenginliği geri getireceğiz. Yeni yollar, havalimanları inşa edeceğiz. Halkımızı işsizlik maaşlarından kurtaracağız."





"Hiç kimseye kendi yaşam tarzımızı empoze etmeye çalışmıyoruz ama bir örnek olarak parlayacağız. Yeni ittifaklar geliştireceğiz."

"Medeni dünyayı radikal İslamcılara karşı birleştireceğiz. Radikal İslamı dünya üzerinde yok edeceğiz. Ordumuz ve güvenlik güçlerimiz tarafından harika biçimde korunmaya devam edeceğiz."





"Ülkemiz tekrar refaha kavuşacak, büyüyecektir. Yarının teknolojilerini kullanmaya hazırlanıyoruz. İster beyaz ister siyah olalım hepimizin kanı kırmızıdır ve bu vatanseverlerin kanıdır. Hepimiz ABD'nin büyük bayrağını selamlıyoruz."





"Yeni bir bin yılın eşiğindeyiz. Uzayın sırlarını çözmeye ve yeni teknolojilere hazırlanıyoruz."





YEMİN TÖRENİNDE ÖNCE NELER OLDU?





Trump'ın ilk durağı Washington'daki ST John Kilisesi oldu. Cumhuriyetçi Donald Trump burada eşi Melanie Trump'la birlikte dini törene katıldı.





KİLİSEDEN SONRA BEYAZ SARAY'DA





Kilisedeki dini törene eşi Melanie Trump'la katılan Donald Trump daha sonra Beyaz Saray'a geçti.













ÇAY İÇİP BAŞARI DİLEDİLER





Trump, Beyaz Saray'da Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından karşılandı. Obama ve Trump birlikte çay içtiler.

Trump ve Obama çiftinin Beyaz Saray'daki kısa görüşmesinde halef ile selefin birbirlerine başarı dileklerinde bulunduğu belirtildi.





Obama ile görüşmesi sonrası Trump ABD'nin yeni başkanı olmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, Başkan Obama ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrılarak Kongre binasına geldi.





GEÇİT TÖRENİYLE BEYAZ SARAY'A GEÇECEK





Emlak milyarderi Donald Trum çok sayıda ünlünün ve siyasetçinin boykot etme kararı aldığı törende yemin ederek görevi üstlendi. Yemin eden Trump geçit töreni ile Beyaz Saray'a ulaşacak.





YÜRÜYEREK BEYAZ SARAY'A ULAŞACAK





Trump geçit töreni sırasında zaman zaman yürüyerek halkı selamlayacak, zaman zaman da aracında ilerleyecek. Yol boyunca ABD'liler yeni başkanı karşılamak için bekliyor olacak.





Geçit töreni protestolara da sahne olacak. Geçit töreni sırasında birçok farklı noktada protesto gösterileri düzenlenecek.





ABD başkanlık devir teslim töreni nedeniyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Washington'da 28 bin polis güvenlik görevlisi ve istihbarat elemanı görev yapacak.





HILLARY CLINTON'DA HAZIR BULUNDU





Kongre binasındaki yemin törenine ABD eski başkanları George W. Bush ve Bill Clinton eşleriyle birlikte katıldı. 8 Kasım'daki seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton da yemin töreninde hazır bulundu. Törene ABD eski başkanlarından Jimmy Carter da katıldı.





TÜRKİYE'Yİ ÇAVUŞOĞLU TEMSİL ETTİ





Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu'nun da katıldığı törende siyasiler kurşun geçirmez camla korundu. Başbakanlık Danışmanı İhsan Duru da yemin törenine katıldı.





200 MİLYON DOLAR HARCANDI





Toplam 200 milyon dolara mal olan törene yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyordu.





Trump'ın selefi Barack Obama'nın sekiz yıl önce gerçekleştirilen ilk yemin töreninde ise yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi katılmıştı.