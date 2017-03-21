Samanyolu Haber /Gündem / Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin'e yakalama kararı! /21 Mart 2017 14:58

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin'e yakalama kararı!

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ahmet Aziz Nesin için savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin'e yakalama kararı!


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Erol Önderoğlu ve Şebnem Korur ile avukatları hazır bulundu. Savcı Ömer Karakaya, eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti de Ahmet Aziz Nesin hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma 8 Haziran'a ertelendi. 

Ahmet Aziz Nesin hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis istemiyle dava açılmıştı.
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