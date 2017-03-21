Gazeteci Tayfun Talipoğlu, geç saatlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

55 yaşında aramızdan ayrılan Tayfun Talipoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından, Samanyolu Haber Televizyonu'nda yayınlanan bir programda yayınlanan sözleri gündem oldu.







''Siz neyi ar sayarsınız? Bana, ar sayacağınız bir şey söyleyin. Rüşvet, yolsuzluk, yalan hiçbirini kabul etmiyorsunuz. Neyi ar sayarsınız? Deyin onu bilelim" sözleriyle seslendi ve çarpıcı bir hikaye ile şöyle devam etti: ''Küffeli bir adam, Hz. Ali'nin yanından ayrılarak devesiyle Şama gidiyor. Şam'lının birisi diyor ki Küffe'liye, -bu dişi deve benim. Küffe'li cevap veriyor -Kardeşim deve erkek ne dişisi? kadı falan, kavga Muaviye'ye kadar gidiyor. Muaviye bu dişi deve mi diye meydanda ki kalabalığa soruyor. Kalabalık hep bir ağızdan evet diyor. İşte bu şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi anlatan hikayedir'"

Tayfun Talipoğlu, o günlerde hükümetin eylemlerini Hz. Ali ile Muaviye arasında yaşandığı rivayet edilen bir olayla anlatmıştı. İşte o 'evet diyen adamlar' videosu: