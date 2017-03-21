Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den havuz medyasına Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın! /21 Mart 2017 14:55

HDP'den havuz medyasına Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın!

Star ve Akşam, "HDP'nin Nevruz kutlamalarına kimsenin gitmediğini" iddia etmesine HDP'den ilginç cevap geldi

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), bugün Diyarbakır'da düzenlenen Newroz kutlamalarına ilişkin olarak, "HDP'nin Nevruz kutlamalarına kimsenin gitmedi" başlıklarıyla haber yapan Star ve Akşam gazetesine fotoğrafla yanıt verdi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından, Newroz alanından parti sözcüsü Osman Baydemir'in kalabalığı seyrettiği bir fotoğraf paylaşıldı. Akşam ve Star'ın ilgili haberlerinin tweetleri mentionlanarak, "Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın. (Atamadı)" tweeti ile gönderme yapıldı.






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