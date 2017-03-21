HDP'den havuz medyasına Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın!

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bugün Diyarbakır'da düzenlenen Newroz kutlamalarına ilişkin olarak, "HDP'nin Nevruz kutlamalarına kimsenin gitmedi" başlıklarıyla haber yapan Star ve Akşam gazetesine fotoğrafla yanıt verdi.





HDP'nin resmi Twitter hesabından, Newroz alanından parti sözcüsü Osman Baydemir'in kalabalığı seyrettiği bir fotoğraf paylaşıldı. Akşam ve Star'ın ilgili haberlerinin tweetleri mentionlanarak, "Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın. (Atamadı)" tweeti ile gönderme yapıldı.























