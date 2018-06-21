Azerbaycan ordusu Karabağ'ı kurtarmayı hedefliyor

Hasanov, basın brifinginde, "Hedefimiz ordumuzu savaşa hazırlamak. Politik görüşmeler bizim işimiz değil. Bugün Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları kurtarmaya, psikolojik olarak da dahil hazır" dedi.







Azerbaycan'da askerlerin yüzde 80'nin anlaşmalı olduğunu belirten Hasanov, "Bunlar subaylar, astsubaylar ve çavuşlardır. Askerlerin yüzde 15'i de erlerdir" dedi.





Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ordunun gerçek savaşa hazır olma görevini verdiğini kaydeden Hasanov, "Bize verilen görevleri birkaç yıl içinde tamamen yerine getireceğiz" diye ekledi.