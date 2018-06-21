Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ordusu Karabağ'ı kurtarmayı hedefliyor /21 Haziran 2018 02:05

Azerbaycan ordusu Karabağ'ı kurtarmayı hedefliyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ı kurtarmaya hazır olduğunu belirtti.

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Hasanov, basın brifinginde, "Hedefimiz ordumuzu savaşa hazırlamak. Politik görüşmeler bizim işimiz değil. Bugün Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları kurtarmaya, psikolojik olarak da dahil hazır" dedi.

Azerbaycan'da askerlerin yüzde 80'nin anlaşmalı olduğunu belirten Hasanov, "Bunlar subaylar, astsubaylar ve çavuşlardır. Askerlerin yüzde 15'i de erlerdir" dedi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ordunun gerçek savaşa hazır olma görevini verdiğini kaydeden Hasanov, "Bize verilen görevleri birkaç yıl içinde tamamen yerine getireceğiz" diye ekledi.
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