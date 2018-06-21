Samanyolu Haber /Gündem / Yüzüne vatandaş şikayeti dinletilince dağıldı: Fırın, buzdolabınız var mıydı? /21 Haziran 2018 01:53

Yüzüne vatandaş şikayeti dinletilince dağıldı: Fırın, buzdolabınız var mıydı?

Tayyip Erdoğan, 18 ulusal ve 250 yerel radyoda yayınlanan programda konuştu.

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AKP’ye yönelik dinleyicilerden eğitim, sağlık ve ekonomiyle ilgili eleştiriler dinletildi. Bazı dinleyiciler eleştirilerin ardından Millet İttifakı’nı destekleyeceklerini söylediler.

Kayıtları dinlediği esnada ise Erdoğan'ın yüz ifadeleri değişti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise "Erdoğan çöktü" ifadelerine yer verildi.

15 YIL ÖNCE EVLERDE FIRIN, BUZDOLABI BULABİLİYOR MUYDUNUZ?

Eleştirilere ise Erdoğan'ın yanıtı şu oldu: 

“Millet İttifakı diyenlere bu söyledikleri şeylerin, maalesef üzülerek söylüyorum, aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye’de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?”

Erdoğan yeterli sayıda milletvekili çıkarılamaması durumunda koalisyona gidebileceklerini de söyledi. Cumhurbaşkanı "300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir'' dedi:

"İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye birşey yok. Mesela Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300'ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir o da ayrı konu. Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelince o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan'la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'nin HDP'nin böyle bir derdi yok ki. Onlar zaten müşterek çalışıyorlar onlarla."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yüzüne vatandaş şikayeti dinletilince dağıldı: Fırın,... Sonraki Haber >>

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:22:04