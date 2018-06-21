Yüzüne vatandaş şikayeti dinletilince dağıldı: Fırın, buzdolabınız var mıydı?

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AKP’ye yönelik dinleyicilerden eğitim, sağlık ve ekonomiyle ilgili eleştiriler dinletildi. Bazı dinleyiciler eleştirilerin ardından Millet İttifakı’nı destekleyeceklerini söylediler.







Kayıtları dinlediği esnada ise Erdoğan'ın yüz ifadeleri değişti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise "Erdoğan çöktü" ifadelerine yer verildi.





15 YIL ÖNCE EVLERDE FIRIN, BUZDOLABI BULABİLİYOR MUYDUNUZ?





Eleştirilere ise Erdoğan'ın yanıtı şu oldu:







“Millet İttifakı diyenlere bu söyledikleri şeylerin, maalesef üzülerek söylüyorum, aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye’de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?”





Erdoğan yeterli sayıda milletvekili çıkarılamaması durumunda koalisyona gidebileceklerini de söyledi. Cumhurbaşkanı "300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir'' dedi:





"İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye birşey yok. Mesela Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300'ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir o da ayrı konu. Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelince o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan'la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'nin HDP'nin böyle bir derdi yok ki. Onlar zaten müşterek çalışıyorlar onlarla."