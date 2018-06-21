Samanyolu Haber /Gündem / 'Hakan Atilla davasının çevirmeni' Sebla Küçük'e dava açıldı... /21 Haziran 2018 08:09

'Hakan Atilla davasının çevirmeni' Sebla Küçük'e dava açıldı...

İddianamede, Küçük'ün yaptığı çeviriler 'terör örgütü propagandası' olarak değerlendirildi

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Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı ABD’deki davayı takip eden gazetecilerin paylaşımlarını Türkçeye çevirerek Türkiye’deki Twitter kullanıcılarıyla paylaşan çevirmen Sebla Küçük hakkında, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili İngilizce kaynaklardan çevirdiği paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ gerekçesiyle dava açıldı.

Diken’de yer alan habere göre Küçük’e, bu yılın başında TSK’nın Afrin’de gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili paylaşımları nedeniyle İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde Küçük’ün yabancı haber ajanslarından ve gazetecilerden çevirdiği üç paylaşım dava gerekçesi olarak gösterildi.

Küçük, paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmakla suçlanıyor. TCK’ya göre bu tür suçlara bir ila beş yıl hapis cezası öngörülüyor.

“Tweetlerden ikisinde PKK veya YPG geçmiyor bile"
Dava konusu paylaşımların bire bir çeviriler olduğunu belirten Küçük, “Tweetlerden ikisinde PKK veya YPG geçmiyor bile. Suriye’de hükümete destek veren Ulusal Savunma Güçleri geçiyor. Bunlardan biri Reuters haberinin, diğeri de bir gazetecinin paylaşımının çevirileri. Üçüncü paylaşımda PKK adı geçiyor ancak o da Reuters haber ajansının son dakika metni”dedi.

“Belli ki Atilla davasındaki paylaşımlarımdan rahatsız olmuşlar"
Küçük, Hakan Atilla davasındaki paylaşımlarının polis soruşturması dosyasında yer aldığını ancak iddianamede bulunmadığına dikkat çekerek, “Belli ki Atilla davasındaki paylaşımlarımdan rahatsız olmuşlar ama orada bir şey bulamamışlar ve bu paylaşımlarıma zorlama gerekçelerle dava açmışlar” dedi. Küçük’ün ilk duruşması 22 Kasım’da görülecek.
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