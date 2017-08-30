Samanyolu Haber /Gündem / AYM Başkanı sarayda esas duruşta /30 Ağustos 2017 15:00

AYM Başkanı sarayda esas duruşta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başkomutan sıfatıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını kabul etti. Programa Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Erdoğan karşısındaki 'esas duruş'taki fotoğrafı damga vurdu. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde OHAL ve KHK'larla ilgili başvurulara kapıyı kapatmıştı.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı esas duruşta!

Sarayda üçüncü kez yapılan tören, ana binanın girişinde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, kabine üyeleri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, orgeneral ve oramiraller, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın da aralarında bulunduğu yüksek yargı organlarının üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller, astsubaylar, uzman çavuşlar, tören kıtası askerleri, sivil memurlar ve bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.



Öte yandan Erdoğan’ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı.



Bir süredir koalisyon ortağı gibi davranan Erdoğan ve Bahçeli'nin samimi ve neşeli hali fotoğraflara yansırken en çarpıcı kare Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın tebriği sırasında çekildi.

Arslan, Erdoğan'ı adeta esas duruşta başını öne eğerek selamladı.




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