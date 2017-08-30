Erdoğan ve Bahçeli Akşener'le ilgili hangi konuda anlaştı?

Hükümete yakın isimlerden Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan, Ankara kulislerinden önemli bir bilgi aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener'in parti kurmadan büyük ilgi görmesinin önüne geçmek adına ortak bir strateji belirlediklerini iddia etti. İddiaya göre Erdoğan ve Bahçeli, yeni parti resmiyete kavuşana kadar Akşener'i hedef almayacaklar.





Serpil Çevikcan'ın Milliyet'teki "Siyasetin sonbahar gündemi" başlıklı yazısı:





"KULİSLERDE EN ÇOK KONUŞULAN KONULARDAN"





Düzenlendiği son basın toplantısında kurulacak partiye ilişkin sorulara neredeyse geçiştiren bir yanıt vermekle yetinen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu tavrının genel bir strateji olduğu Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan. Dikkat edilirse, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Ak Parti cenahından da MHP’nin mevcut yönetiminden de Akşener ve yeni oluşuma dönük sert tepki çıkışlarına tanık olmuyoruz.





"İKİ PARTİ AÇISINDAN BELİRLENMİŞ STRATEJİ"





Kulislerde, bu durumun iki parti açısından da belirlenmiş bir strateji olduğu konuşuluyor. Ak Parti’nin de MHP’nin de yeni partinin isim ve söylem olarak ete kemiğe bürünmesi aşamasına kadar bu stratejiyi izleyeceği, Akşener ve arkadaşlarının partinin kuruluş aşamasından itibaren gündem olmasının istenmediği kaydediliyor.





"AKŞENER İSMİNİN BÜYÜMESİNE KATKI VERİLMEMESİ"





Akşener isminin büyümesine bu yolla katkı verilmemesi tercih ediliyor. Ak Parti ve MHP, eleştirilerin odağına CHP’yi alarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Bir yandan CHP’nin yaratmaya çalıştığı sinerjiye siyaseten sert açıklamalarla karşılık verilirken, diğer yandan Akşener ve yeni oluşumunun bugüne kadar muhatap alınmaması yöntemi izlendi. Şu ana kadar izlenen strateji Akşener’in büyümeden pasifize edilebilmesi için Ak Parti’nin desteğine ihtiyaç duyan Bahçeli açısından da kritik önemde.





"AKŞENER ETKİSİYLE, BARAJI 7'YE ÇEKMEK İSTİYOR"





MHP cephesinden başka haberler de var. Bahçeli, 18 Mart 2018’deki büyük kongreye dönük çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar 59 il kongresini tamamladı ve MHP tarihinde görülmemiş bir değişikliğe imza attı. Bu değişim sürecek. Erken seçime karşı olan Bahçeli, 2019 seçimlerine yepyeni bir MHP teşkilatıyla gidecek. Bahçeli’nin, baraj sorunlarının olmadığını söylese de bu hayati seçimlerde Akşener etkisine takılmamak için, dar veya daraltılmış seçim sistemlerine geçilmeden, mevcut sistemde, seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini istediği belirtiliyor. Baraj konusundaki son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.





"YENİ PARTİNİN EN DÜŞÜK ORANI %14"





Akşener önderliğinde yeni parti ise bayramdan sonra Kurucular Kurulu’nu toplayacak, tüzük ve program üzerinde çalışmalara başlayacak. Program ekim ayında kamuoyuna açıklanacak. 29 Ekim’de partinin kuruluşunun ilan edilmesi hedefleniyor. Yeni partinin yaptırdığı 8 anketten çıkan sonuçlar da konuşuluyor. Yeni parti kaynaklarından gelen bilgilere göre, en düşük anket sonucunda bile oy oranı yüzde 14’e ulaşabiliyor. Anketlere göre alınabilecek oyun yüzde 8-9’u Ak Parti tabanından. Bu iddiaların gerçeğe ne kadar dönüşebileceğini hep birlikte göreceğiz.









