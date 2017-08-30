Enes Kanter'in sinsi planı bakın neymiş?

Erkam Tufan ile 30 Dakika programına katılan NBA yıldızı Enes Kanter soruları cevapladı... Son dönemde yaşadıklarını anlatan ünlü basketbolcu pasaportu yüzünden ABD dışa çıkmadığı söyledi.. Romanya'da ve Endonezya 'da Türkiye konsolosluklarını yaşattığı sıkıntıları da anlatan Kanter tekım arkadaşlarının kendisine büyük destek verdiği söyledi. Programda en ilginç anlardan biri de Kanter'in ölüm tehditleri aldığını söylemesiydi... Bir çok tehditi sosyal medyadan yayınladığını hatırlatan Kanter Havuz Medyasında 'Enes Kanter'in sinsi planı' şeklinde çıkan haberlere de cevap verdi





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