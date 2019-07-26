Samanyolu Haber /Gündem / AYM: Barış Akademisyenleri’nin özgürlükleri ihlal edildi /26 Temmuz 2019 21:22

AYM: Barış Akademisyenleri’nin özgürlükleri ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılan barış akademisyenlerinin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

SHABER3.COM

AYM, 1128 imzayla açıklanan bildirinin ardından gelişen yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin bir bölümünün yaptığı başvuruyu ele aldığı toplantıda ‘hak ihlali’ hükmünü verdi.
 
Oylamada 8’e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın ‘hak ihlali’ kararı tayin edici oldu.

AYM’ye 10 akademisyen başvurmuştu

Kısa süre önce cezaevinden çıkan Füsun Üstel ile İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, Ece Öztan “terör örgütü propagandası” yapma suçundan hapse mahkum edildi. Akademisyenler, ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM, bugün birleştirilen başvuruyu görüştü.

Tazminat ve yeniden yargılama

AYM, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine ve başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

Beraat ve dönüş yolu

Karara göre, yerel mahkemelerin yeniden yargılama yaparak beraat kararı vermesi gerekiyor. OHAL Komisyonu, henüz ihraç edilen akademisyen başvurularını karara bağlamadı. Ancak AYM kararını dikkate almak zorunda. Komisyon, buna rağmen aksi kararlar verebiliyor. Ancak bu durumda Danıştaya başvuru hakkı doğacak. AYM kararı Danıştay için bağlayıcı. Buna rağmen ihraç kararları kalkmazsa, bu konu da ayrıca AYM önüne gelecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM: Barış Akademisyenleri’nin özgürlükleri ihlal edildi Sonraki Haber >>

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:58