AYM: Barış Akademisyenleri’nin özgürlükleri ihlal edildi

AYM, 1128 imzayla açıklanan bildirinin ardından gelişen yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin bir bölümünün yaptığı başvuruyu ele aldığı toplantıda ‘hak ihlali’ hükmünü verdi.



Oylamada 8’e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın ‘hak ihlali’ kararı tayin edici oldu.





AYM’ye 10 akademisyen başvurmuştu





Kısa süre önce cezaevinden çıkan Füsun Üstel ile İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, Ece Öztan “terör örgütü propagandası” yapma suçundan hapse mahkum edildi. Akademisyenler, ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM, bugün birleştirilen başvuruyu görüştü.





Tazminat ve yeniden yargılama





AYM, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine ve başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.





Beraat ve dönüş yolu





Karara göre, yerel mahkemelerin yeniden yargılama yaparak beraat kararı vermesi gerekiyor. OHAL Komisyonu, henüz ihraç edilen akademisyen başvurularını karara bağlamadı. Ancak AYM kararını dikkate almak zorunda. Komisyon, buna rağmen aksi kararlar verebiliyor. Ancak bu durumda Danıştaya başvuru hakkı doğacak. AYM kararı Danıştay için bağlayıcı. Buna rağmen ihraç kararları kalkmazsa, bu konu da ayrıca AYM önüne gelecek.