Samanyolu Haber /Ekonomi / Kırmızı ete zam yolda /26 Temmuz 2019 21:35

Kırmızı ete zam yolda

İktidarın "vatandaş ucuz et yesin" propagandası tutmadı, et alım fiyatları attı. Yeni zamlar yolda.

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Et ve Süt Kurumunca (ESK) büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gidildi. Maliyet artışından ve üretici talebinden dolayı zam yapıldığı belirtildi. Hali hazırda ESK'da bir kilogram kıyma 32 TL'ye satılıyor. Kuşbaşının kilogramı ise 35 TL.

ESK tarafından büyükbaş hayvan alım fiyatları güncellenirken, bütün randıman gruplarında, karkas et alım fiyatlarında da artış gerçekleştirildi.

Alım fiyatı, ithal hayvanda kilogram başına 29 liradan 31 liraya, yerli hayvanda ise 30 liradan 32 liraya çıkarıldı. ESK’nin kararında, hem maliyetlerdeki gelişmeleri hem de üreticinin talebini dikkate aldığı bildirildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üreticinin bir an önce kesim yapılarak hayvanlarını satmak istediğini belirterek, alım fiyatındaki 2 liralık artışın, beklentilerinin altında kalsa da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tunç, üreticiler olarak alım fiyatlarında kilogram başına 5 lira artış talep ettiklerini dile getirerek, “Yem maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. Gelirimiz maliyetlerin altında kaldığı için üretim ciddi anlamda azaldı. Kurdaki gelişmeler ve yem fiyatlarındaki artışlar bizi ciddi olarak zorladı. Böyle devam ederse insanlar üretimden çekilecek" dedi.
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