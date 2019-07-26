Samanyolu Haber /Gündem / MHP İlçe Başkanı görevden alındı /26 Temmuz 2019 21:10

MHP İlçe Başkanı görevden alındı

MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı'nın görevden alındığı açıklandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı’nın görevden alındığını açıkladı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

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