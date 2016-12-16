Samanyolu Haber /Gündem / Ayşenur Arslan gazeteciliği bıraktı /16 Aralık 2016 15:40

Ayşenur Arslan gazeteciliği bıraktı

Gazeteci Ayşenur Arslan, Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasına tepki göstererek, Halk TV'de yaptığı 'Medya Mahallesi' programını bıraktığını açıkladı.

Ayşenur Arslan gazeteciliği bıraktı

İki yıldır hafta içi her gün Halk TV'de program yapan Arslan yaptığı açıklamada 'Gerçekten artık mış gibi yapamayacağım. Hüsnü içerideyken gazetecilik yapamayacağım. Normalmiş gibi yapamayacağım. Program yapamayacağım. Her şey normal gibi nasıl yaparım? Bazen de bağırmak için feryat etmek için susmak gerekiyor' dedi.

Ayşenur Arslan gazeteciliği bıraktıAyşenur Arslan’ın Cuma sabahlarının daimi konuğu Hüsnü Mahalli’ydi. Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasının ardından programa tek başına çıkan Ayşenur Arslan, Twitter’da “Stüdyoda tek başına....” mesajını paylaştı.

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
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