Evet, sanki o bir teflon tava.

Teflon tava!











Akıl sağlığımızı korumak her geçen gün zorlaşıyor.

Tayyip Erdoğan muhtarları toplayıp demiş ki:





Elinde silahı olan teröristle, elinde

doları, avrosu, faizi olan terörist

arasında hiçbir fark yok.





Demiş ki:





Döviz kurunu bir silah gibi

kullanıyorlar.

Bunların hedefi, Türkiye'yi

hedeflerinden uzaklaştırmaktır.





Demiş ki:





Yahu, bu anayasa değişikliği

şahsımla ilgili değil ki!





Evet, insan bu memlekette gün geçtikçe akıl sağlığını korumakta gerçekten zorlanıyor.

Hepimizin zekâsıyla her Allah'ın günü alay etmekte olan bir Erdoğan var karşımızda.

Sanki, bu memleketi yıllardır tek başına idare eden o değil.

Sanki, Türkiye'yi içeride ve dışarıda çıkmaza sokan kararların arkasında o yok.

Sanki, doların parayı pul eden füze gibi yükselişinde en büyük sorumluluk onun değil.

Sanki, demokrasi, hukuk ve özgürlüğü sıfırlayan anayasa değişikliği için bastıran o değil.

Sonra da, karşımıza geçip zekâmızla alay edebiliyor.

Akıl alır gibi değil.

Sanki teflon tava!