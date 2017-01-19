Samanyolu Haber /Gündem / Aydın Doğan Hürriyet'in anahtarını teslim ediyor /19 Ocak 2017 14:56

Aydın Doğan Hürriyet'in anahtarını teslim ediyor

Hürriyet'te operasyon hazırlığı iddiası: 'Yayın yönetmeni değişiyor'

Hande durumu kurtaramazsın

Aydın Doğan Hürriyet'in anahtarını teslim ediyor

Hürriyet gazetesinde bir süredir gündemde olan operasyona ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Gazeteciler.com'dan Nuran Yıldız'ın konuyla ilgili yazısında yer alan iddialar şu şekilde:

Telefonda konuştuğum çok önemli gazeteci “Duymuşsundur” dedi, “Hürriyet’in yayın yönetmeni değişiyor.”

“Bunu tahmin etmek zor değil ki, uçan kuş bile bekliyor bunu” dedim.

Konuşmanın devamında öğrendiklerime gelince.

Ergin’in yerine Fikret Bilâ geliyormuş. Bilâ’nın Ankara’da kalmasını isteyen Hürriyet yönetimi gündeme Fatih Çekirge’nin ismini getirmişlerse de kabul görmemiş.

Dahası var. Yılda bir kez Ertuğrul Özkök’ün gitmesine dair yapılan haberler bu kez doğru çıkacak gibi.

Özkök iktidara ne kadar şirinlik yaparsa yapsın artık Hürriyet’te yazamayacakmış.

Özkök’süz Hürriyet düşünülse bile, Aydın Doğan düşünülemez. O nedenle Özkök’ün geri planda varlığını sürdürmeye devam edeceği söyleniyor.

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Kısacası, Özkök’ün nehir kenarında oturup önünden geçen cesetleri izlediği günler bitiyor.

Dahası var. Mehmet Y. Yılmaz’a da yol görünmüş. Asla ve kat’a yazması istenmiyormuş.

Ahmet Hakan’ın durumuna gelince. Hele bir Kanal D Haber performansına bakılsın, sonra karar verilecekmiş.

Beklenti bu değişikliklerin anayasa görüşmelerinin ikinci turundan sonra olacağı yönünde.

Bir iki yazı önce hatırlatmıştım, her konumun kaygan, herkesin ince bir buz tabakası üzerinde olduğu zamanlardayız.

“Amiral gemisi”nde olanların bir anlamı var mı? Bir yandan bakarsak çok anlamı var, bir yandan bakarsak hiç anlamı yok.
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