Samanyolu Haber /Gündem / Operasyon yaptık mı yaptık!.. /19 Ocak 2017 14:27

Operasyon yaptık mı yaptık!..

Medyaya şov yapılarak gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda, gözaltına alınanların hepsi serbest.

SHABER3.COM

Bir kapıdan girip öbür kapıdan çıktılar!...

Reina saldırısı sonrası toplumda IŞİD'e karşı yükselen tepkiyi dindirmek için Kayseri’de, gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında IŞİD terör örgütüne üye oldukları, örgüt propagandasını yaptıkları ve eleman temin ettikleri iddiası ile 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolü için ters kelepçe takılarak kameralar önünden geçirilip Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkemede ifade veren 11 IŞİD şüphelisi serbest bırakıldı.
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