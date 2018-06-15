Fırsatçılar gıdada Ramazan'ı boş geçmedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının ikinci yarısında markette 41, üreticide 33 ürünü takip ettiklerini belirterek, “Markette 8 üründe fiyat değişmezken, 21 üründe fiyat artışı, 12 üründe fiyat azalışı oldu.





Üreticide ise 17 üründe fiyat değişmezken, 6 üründe fiyat artışı, 10’unda ise fiyat azalışı görüldü. Fiyatı markette en fazla düşen ürün kiraz, üreticide karpuz olurken, fiyatı en fazla artan ürünler içinde markette ve üreticide kuru soğan ve patates ilk iki sırayı aldı” dedi.





ÜRETİCİDE FİYATLAR DÜŞTÜ





Bayraktar, market fiyatlarında 12 günlük süreçte yumurta, maydanoz, kuru üzüm, zeytinyağı, yoğurt, toz şeker, elma ve yeşil soğan fiyatlarının değişmediğini söyledi.





Üretici fiyatlarındaysa en fazla düşüş yüzde 22,22 ile karpuzda görüldü. Fiyat düşüşünde karpuzu 21,05 ile patlıcan, yüzde 19,23 ile kabak takip etti.





Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 45,83’le kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 30,95 ile patates, yüzde 23,81 ile yeşil soğan takip etti.





ÜRETİCİ FİYATLARI MARKETLERE YANSIMADI





Ramazan ayının ikinci yarısında üreticide fiyatı yüzde 19,23 gerileyen kabağın tüketicide yüzde 7,18, üreticide fiyatı yüzde 10,71 düşen salatalığın tüketicide yüzde 6,55, üreticide fiyatı yüzde 0,42 gerileyen kuzu etinin tüketicide yüzde 0,87 yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 377,38 ile en fazla karpuzda görüldüğüne dikkati çekti. Bayraktar, kuru soğan ve patates fiyatlarındaki artışı, arzdaki daralmaya bağladı.