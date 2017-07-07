Hollanda 15 Temmuz etkinliklerine izin vermedi

Almanya'da 15 Temmuz ile ilgili 2 ayrı etkinliğin iptal edilmesinden sonra, bu kez Hollanda hükümeti, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ya da Türk hükümetinin bir başka üyesinin ülkedeki Türklerle biraraya gelip etkinlik düzenlemelerinin 'hoş karşılamayacağını' açıkladı.





Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hollanda ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerdeki mevcut koşullarda' Başbakan Yardımcısı Türkeş ya da Türk hükümetinin herhangi bir üyesinin Hollanda'ya seyahat ederek, ülkede yaşayan Türklerle biraraya gelip etkinlik düzenlemesinin hoş karşılanmayacağı vurgulandı.





'MARTTA YAŞANAN OLAYLARIN OLAĞAN SONUCU'





Açıklamada ayrıca kararın 'mart ayında yaşanan olayların olağan sonucu' olduğu belirtildi.





Hollanda'da Mart ayında yapılan ve göçmen karşıtlığının ana temayı oluşturduğu parlamento seçimlerden önce de Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu konusunda bu ülkedeki Türklerle toplantılar yapmak için Hollanda'ya gitmek isteyen Türk bakanların ziyaretlerinin istenmediği açıklanmıştı.





Bu açıklamaya rağmen Hollanda'ya giden aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi ve polis eşliğinde ülkeden çıkarılması iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.