Samanyolu Haber /Gündem / Kanada'daki hizmet okullarından bir başarı daha... /17 Nisan 2017 15:01

Kanada'daki hizmet okullarından bir başarı daha...

Kanada'da faaliyet gösteren hizmet okullarından bir başarı daha.

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Ülkenin başarılı eğitim kurumlarından Nebula Academy, Alberta Eyaleti başkenti Edmonton'daki Bilim Fuarında yapılan ve Edmonton genelinden yarışmacıların katıldığı bilim yarışmasında 31 proje içerisinden 2. gelerek gümüş madalya almaya hak kazandı.

'Renklerin Hayatımıza Etkileri' isimli proje ile kazanılan madalya velilerin ve eğitimcilerin göğsünü kabarttı.

Özellikle evlerde kullanılan renklerin ısınma giderlerine etkisini konu alan proje, jüri heyeti tarafından çok değerli ve dikkat çekici bulundu.

4. sınıfa giden Tarık Koban ve Furkan Ünal isimli öğrencilerin üç-dört aylık bir çalışma takvimi ile hazırladığı projeye öğretmen Ayşegül Özcan ve Robin Murphy destek oldular.
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