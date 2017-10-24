Avusturya'da aşırı sağlar koalisyona giriyor

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan seçimlerin galibi Avusturya Halk Partisi (ÖVP), aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ile koalisyon görüşmelerine başlayacağını açıkladı. ÖVP Genel Başkanı ve görevdeki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, bugün düzenlediği basın toplantısında FPÖ'yü koalisyon görüşmelerine davet ederek, görüşmelerin hızla başlatılacağını ve Noel öncesinde hükümeti kurmayı hedeflediklerini açıkladı.





Parlamentoda temsil edilen tüm diğer partilerle yaptığı görüşmelerin ardından FPÖ'de karar kıldığını belirten Sebastian Kurz, FPÖ lideri Heinz-Christian Strache ile görüşmelerinde "Avusturya'yı birlikte değiştirmek ve siyaseti şekillendirmek yönünde güçlü bir irade gördüğünü" kaydetti.





Her iki parti de seçim kampanyalarında mültecilere yönelik kontrollerin sıkılaştırılması, iltica başvurusu reddedilen kişilerin hızlı bir şekilde sınırdışı edilmesi ve radikal İslamcılarla mücadele gibi vaatlerde bulunmuştu.

"Avrupa" vurgusu

Müstakbel Başbakan Sebastian Kurz, yeni hükümetle ilgili temel koşullardan birinin "net bir Avrupa rotası" olduğunu belirterek, "Avusturya sadece AB üyesi olduğumuzda değil, AB'yi güçlendirmek için aktif destek sağladığımızda güçlü olur" diye konuştu.

Seçimlerden yüzde 31.5'lik oy oranıyla en büyük siyasi güç olarak çıkan ÖVP'nin lideri Kurz, Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Aşırı sağcı FPÖ ise seçimlerde büyük bir çıkış yaparak oy oranını yüzde 26'ya yükseltmişti.

Koalisyonun kurulması durumunda aşırı sağcılar 15 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden hükümette yer alıyor olacak. ÖVP ve FPÖ 2000-2005 yılları arasında koalisyon yapmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın çekincesi

Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen'in aşırı sağcılarla koalisyon konusunda çekinceleri olduğu belirtiliyor. Der Standard gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın dışişleri ya da içişleri bakanlığının FPÖ'ye verilmesine sıcak bakmadığını, bu bakanlıklarda toplanan hassas verilerin FPÖ'nün eline geçmesine güvenilemeyeceği görüşünde olduğunu belirtti. FPÖ lideri Strache içişleri bakanlığının kendi partisine verilmesini koalisyon için şart koşmuştu.



