Zarrab Davası yaklaştıkça 'Ey Amerika' demeye başladı...

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan grup toplantısında ABD’yi eleştirdi. Rakka’da Öcalan’ın posterlerinin açılmasınından yola çıkan Erdoğan, “Eyy Amerika” diye seslendi. Özellikle 27 Kasım’da Rıza Zarrab davasının ABD’de başlayacak olması ve takas girişimlerine rağmen Zarrab’ın iade edilmemesi Erdoğan’ın politikalarını değiştirmişti. ABD’ye karşı sert politika dönemine geçilmişti.







Erdoğan grup toplantısında ayrıca ABD’de gözaltı kararı verilen 13 korumasını da gündeme getirdi.





Erdoğan ABD ile ilgili şunları söyledi:





“Vize krizinden, köpekle aramaya, ambargoların genişletilmesinden teröristlere himaye sağlanmasına kadar pek çok örneğini gördüğümüz bu tavır bizim doğru yolda olduğumuzun ispatıdır. Örneğin işte stratejik ortağımız Amerika. Defaatle görüşmemize rağmen bakın Suriye’de, dikkat edin terör örgütü PKK’nın düşük çocuğu olan PYD ve YPG ile Rakka operasyonunu yapıyor.”





“PKK değil diyorlar, peki Rakka’daki bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika sen neyle izah edeceksin? Biz söyledik inanmadın, artık televizyon ekranlarında bütün gerçekler ortada, neyle izah edeceksin? Biz gerçeklerle konuşuyoruz. Ve 3 bin 500’ü aşkın TIR bölgeye silah taşıyor. Ve bu silahlar Rakka’da mı kullanıldı? DEAŞ’a karşı mı kullanıldı? Bunların nerede nasıl stoklandığını, bunu da biliyoruz ha bunu da iyi bilin.”





“Ha sizin gücünüz, Tayyip Erdoğan’ın 13 tane korumasını, ki bunların Amerika’yı çoğu görmemiş, onlar için gözaltı kararı çıkartmaya yeter. Bakıyorsunuz çok daha enteresan, bir bankamızın daha önce 6 kere girip çıkan görevlisini 7’nci kez girişinde gözaltına almaya yeter. Bir başka vatandaşımıza aynı şekilde gözaltına almaya yeter. Bu işler bittiği zaman da biz dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini de açıklayacağız.”



