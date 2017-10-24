Samanyolu Haber /Gündem / 'Kime neyi yutturuyorsunuz... Türkiye'nin Soros'u... Bağlantıları çıktı ortaya...' /24 Ekim 2017 13:41

'Kime neyi yutturuyorsunuz... Türkiye'nin Soros'u... Bağlantıları çıktı ortaya...'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile vize krizine neden olan ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin olarak konuştu.

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Erdoğan, "Diplomatik dokunulmazlığı var diye ABD, o telefona sahip çıkıyor. Böyle bir şey yok, kime neyi yutturuyorsunuz. Yine bir başka isim, sivil toplumun yüzü diyorlar. Türkiye'nin Soros'unun bağlantıları çıktı ortaya" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Osman Kavala hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Diplomatik dokunulmazlığı var diye ABD, o telefona sahip çıkıyor. Böyle bir şey yok, kime neyi yutturuyorsunuz. Yine bir başka isim, sivil toplumun yüzü diyorlar. Türkiye'nin Soros'unun havası çıktı ortaya. Bağlantıları çıktı ortaya. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz. Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz aynı kişi. Bakıyorsunuz belli yerlere ciddi manada kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Bu milleti içeriden vurmaya çalışanlara karşı dik duracağız. Hesabını da soracağız."
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