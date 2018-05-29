Avusturya'da Almanca bilmeyenlere yardım kesintisi

Yeni plana göre bu gruplara yapılan aylık sosyal yardım ödemesi 563 euro ile sınırlandırılacak. Almanca testini geçtikleri takdirdeyse Avusturya vatandaşlarının aldığı 863 euroluk aylık yardım ödemesine hak kazanabilecekler.







Göçmenlerin ise beş yıl boyunca bu yardımı alabilmeleri engellenecek.





Aşırı sağcılarla koalisyon hükümeti kuran Muhafazakâr Başbakan Sebastian Kurz, göçe karşı sert bir tutum takınmayı vaat etmişti.





Kurz geçen yılki genel seçim kampanyasında, mültecilere yapılan yardım ödemelerini kesme ve Avrupa'ya yönelik göç yollarını kapatma sözü vermişti.





Kurz düzenlediği basın toplantısında "Temel kural, asgari sosyal yardım ödemelerine tam anlamıyla ulaşabilmek için Almanca'nın kilit olması. Bu da, yetersiz derecede dil bilenlerin tam ödeme alamayacakları anlamına geliyor" dedi.





Ancak, Avusturya hükümetinin planları AB kurallarıyla çelişiyor. Çünkü AB kuralları tüm üye ülkelerin, tüm üye ülke vatandaşlarına eşit davranmasını gerektiriyor.





Muhafazakâr Halk Partisi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin koalisyon hükümeti, geçen yıl 15 Ekim'de yapılan genel seçimlerde herhangi bir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesinin ardından kurulmuştu.





Avrupa'daki göç krizinin zirve yaptığı 2015'te ülke nüfusunun yüzde 1'inden daha fazla bir rakam olan 90 binden fazla kişi iltica başvurusunda bulunmuştu.





Göçmenler başta hoş karşılanmış, ancak daha sonra hava hızla tersine dönmüştü.





BBC Türkçe