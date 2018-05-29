Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'da Almanca bilmeyenlere yardım kesintisi /29 Mayıs 2018 02:35

Avusturya'da Almanca bilmeyenlere yardım kesintisi

Avusturya'da, sağcı koalisyon hükümeti, göçmenler, mülteciler ve diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına yapılan sosyal yardım ödemelerinde kesintiye gitmeyi planladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Yeni plana göre bu gruplara yapılan aylık sosyal yardım ödemesi 563 euro ile sınırlandırılacak. Almanca testini geçtikleri takdirdeyse Avusturya vatandaşlarının aldığı 863 euroluk aylık yardım ödemesine hak kazanabilecekler.

Göçmenlerin ise beş yıl boyunca bu yardımı alabilmeleri engellenecek.

Aşırı sağcılarla koalisyon hükümeti kuran Muhafazakâr Başbakan Sebastian Kurz, göçe karşı sert bir tutum takınmayı vaat etmişti.

Kurz geçen yılki genel seçim kampanyasında, mültecilere yapılan yardım ödemelerini kesme ve Avrupa'ya yönelik göç yollarını kapatma sözü vermişti.

Kurz düzenlediği basın toplantısında "Temel kural, asgari sosyal yardım ödemelerine tam anlamıyla ulaşabilmek için Almanca'nın kilit olması. Bu da, yetersiz derecede dil bilenlerin tam ödeme alamayacakları anlamına geliyor" dedi.

Ancak, Avusturya hükümetinin planları AB kurallarıyla çelişiyor. Çünkü AB kuralları tüm üye ülkelerin, tüm üye ülke vatandaşlarına eşit davranmasını gerektiriyor.

Muhafazakâr Halk Partisi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin koalisyon hükümeti, geçen yıl 15 Ekim'de yapılan genel seçimlerde herhangi bir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesinin ardından kurulmuştu.

Avrupa'daki göç krizinin zirve yaptığı 2015'te ülke nüfusunun yüzde 1'inden daha fazla bir rakam olan 90 binden fazla kişi iltica başvurusunda bulunmuştu.

Göçmenler başta hoş karşılanmış, ancak daha sonra hava hızla tersine dönmüştü.

BBC Türkçe
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avusturya'da Almanca bilmeyenlere yardım kesintisi Sonraki Haber >>

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:55