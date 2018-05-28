Samanyolu Haber /Ekonomi / Doları durdurmak için yapılan faiz artırımları cebe nasıl yansıyacak? /28 Mayıs 2018 22:28

Doları durdurmak için yapılan faiz artırımları cebe nasıl yansıyacak?

Doları dizginlemek için bugün yapılan son düzenlemeyle reel faizler yüzde 18'e kadar çıktı. Peki bunun yansıması nasıl olacak?

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BloombergHT'ye konuk olan Turkey Macro View (TMV) Consulting Kurucu Genel Müdürü Serkan Özcan, faiz artışından önce bankaların ardından sırasıyla şirketlerin ve tüketicilerin etkileyeceğini söyledi. Özcan, bankalar için faiz artışının kolay olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: 

"Faizlerin yükselmesinin şirketlere bir etkisi olacak ama önce bankalar tarafına bakmak lazım. Sayın Bakan da dün söylemişti zaten 10.5 milyar TL civarında reel sektöre bir aktarım, finansal yük geliyor. Ama bankaları açısından da hayat çok kolay olmuyor faizler arttığında. Türkiye bankacılık sisteminin fonlama vadesi son derece kısa, 40-45 gün maksimum. Ama 3-5-10 yıllık krediler veriyoruz. "Repricing" risk (yeniden fiyatlama riski) ile karşı karşıya bizim bankacılık sektörümüz. Bu tür faizlerin hızlı arttığı şokların geldiği ve bu şoklara MB'nin para politikası tepkisi verdiği noktalarda, fiyatlara önceden bir miktar girmiş oluyor. Biz bir anda 300 puan arttırmıyoruz mevduatları."

Faizler şirketler kanalıyla tüketiciye yansıyacak

"Ama yine de bu bir miktar bankacılık sisteminin net faiz marjında bir erozyon yaratacak. Genelde 6 ile 8 ay içerisinde bankacılık sektörünün net marjı yeni duruma kendini adapte ediyor. Burada bankalar kaybeden duruma geldiler, reel sektör şirketleri de o anlamda farklı değiller. Enflasyon ve enflasyonla beraber oluşacak yeni karlılık (EBİTDA) bu faizi ve genel olarak maliyetleri geçmek zorunda. Önümüzdeki dönemde, enflasyon ve faiz artışıyla, şirketler kesiminin karını arttırmak için fiyatları yükseltmek dışında başka bir yolu olmadığına şahit olacağız. Bankalarla başladık şirketlerle devam ettik, buradan da iş tüketiciye yansıyacak"

 
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