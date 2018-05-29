İtalya'da hükümeti kurma görevi tanıdık isme verildi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümet kurma görevini Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski üst düzey yöneticisi Carlo Cottarelli'ye verdi. Cottarelli İtalya'da seçimlerin bu yıl sonbahar ya da 2019 yılı başında yapılacağını açıkladı.





İtalyan ekonomist parlamento çoğunluğunun kendisine destek vermesi halinde hükümeti kuracak, 2019 yılı bütçesini yapacak ve ülkenin gelecek yılın başında seçimlere gitmesini sağlayacak. Parlamentonun bu desteği vermemesi halinde ise İtalya'da seçimler, Cottarelli'nin ifadelerine göre "Ağustos'tan sonra" düzenlenecek. İtalya'da erken seçimin en erken Eylül ayında yapılabileceği ifade ediliyor.





Cottarelli'nin parlamentoda çoğunluğun desteğini alamayacağı ve hükümeti kuramayacağı tahmin ediliyor. Popülist Beş Yıldız Hareketi ve göçmen karşıtı Lig partisi daha önce teknokratlardan oluşacak bir hükümete parlamentoda onay vermeyeceklerini duyurmuştu. İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia da henüz aday gösterilmeden önce Cottarelli'ye destek vermeyeceğini açıklamıştı.