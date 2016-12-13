Alevilerin katledilmesi için çağrı yapan kişi bakın kimmiş!

Alevilere katliam tehdidi savuran kişi bakın kimmiş!





Suriye Ordusu’nun Halep’i ele geçirmesi sonras Abdülkadir Şen isimli akademisyenin sosyal medyadan yazdığı tehditlere tepki yağıyor.





Abdülkadir Şen, Twitter’dan yazdığı mesajlarda Türkiye’deki Alevilerin hedef alarak, katliam çağrısı yaptı. İşte o tweetler:





Şahlaştınız Yavuzlaşacağız

Şen, büyük tepki çeken tweetlerinde şöyle dedi: “Cemevi, Ali, insana saygı, Madımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te katillerle beraber. Lanetliler topluluğu…”, “Ey Halep’te çocukları, kadınları, sivilleri korkakça bombalayan rejimi savunan mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor”, “Bu coğrafyanın her köşesinde bir Malazgirt yaşanacak. Şah İsmail’in bağnaz mezhepçi piçleri hesap verecek. Şahlaştınız Yavuzlaşacağız”, “Suriye direnişi başarısız olursa savaş Anadolu’da Şahİismail’in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Herkes hesabını buna göre yapsın”, “Herkes Rus konsolosluğuna gitsin, Ben de oradayım. Mecusi İran’ı ise asla unutmayın. Bu katliam Caferi/Şii haçlı ortaklığı ile yapıldı.”











Peki Abdülkadir Şen kim? Yazdıkların neden bu kadar önemli?





EL KAİDE’DEN GÖZALTINA ALINDI







Odatv haber sitesi Abdülkadir Şen'in isminin 2014 yılında Van merkezli yapılan El Kaide operasyonu ile gündeme geldiğini yazdı.





El Kaide operasyonu kapsamında 2014 yılında gözaltına alınan Abdülkadir Şen hakkında çarpıcı iddialar vardı. El Kaide içerisinde ‘Türk Louai Sakka’ olarak tanınan İbrahim Şen de o operasyonda İHH yöneticileri ile birlikte gözaltına alınmıştı. İddialara göre, Guantanamo Hapishanesi’nde de kalan El Kaideci İbrahim Şen ile İHH bağlantısını da kardeşi Abdülkadir Şen sağlıyordu.





15 Ekim 2013’te Kilis’te bir kamyonda yapılan aramada, “Yardım malzemeleri ve bandrolsüz Arapça kitaplar” bulundu. İddiaya göre bu kamyon El Kaideci İbrahim Şen’in kardeşi Abdülkadir Şen tarafından İstanbul’dan yollandı. Abdülkadir Şen’in kardeşi İbrahim Şen’in Türkiye ile Suriye’deki El Kaideciler arasında aracılık ettiği de öne sürülmüştü.













EL KAİDE İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ABDÜLKADİR ŞEN TÜRKİYE’DE AKADEMİSYEN







Kendi kişisel web sayfasında paylaştığı bilgiye göre, Muş Alparslan Üniversitesi’ne bağlı olarak araştırma görevlisi pozisyonunda olan Abdülkadir Şen, şu anda Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi alanında doktora ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümünde yüksek lisans yapmakta.













El Kaide soruşturmasında gözaltına alınan ve hakkında çok ciddi iddialar bulunan Abdülkadir Şen, devlet kanalı TRT Türk’te dahi konuk oldu.















ODAT TV HANGİ DETAYI GÖRMEZDEN GELDİ?





Peki adı El Kaide ile anılan ve bugün Alevilere katliam çağrısı ile gündeme gelen Abdülkadir Şen nasıl oldu da serbest kaldı?





Odatv işte bu detayı ya görmedi ya da bilinçli olarak atladı.





2014 yılında Abdülkadir Şen'in de gözaltına alındığı operasyona imza atan ekibin başında Van Terörle Mücadele Şube Müdürü Serdar Bayraktutan vardı.





BAYRAKTUTAN VE EKİBİ TUTUKLANDI







Abdülkadir Şen kısa süre sonra AKP'nin müdahalesiyle serbest kalırken Bayraktutan ve ekibi hiç görev almadıkları Cemaat'e yönelik Selam Tevhid soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne kondu. Van'daki El Kaide dosyası ise "kumpas" denerek kapatıldı. Aradan geçen 2 yıl sonunda Şen'in Alevilere yönelik katliam çağrısı kimin kime kumpas kurmuş olduğunu ortaya koymuş oldu.

