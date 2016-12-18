Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'nın en eğitimsiz toplumu seçildik /18 Aralık 2016 23:52

Avrupa'nın en eğitimsiz toplumu seçildik

40 ülkede halkın bilgisine dayalı bir araştırmayla dünyanın en eğitimsiz bölgeleri belirlendi; Türkiye dokuzuncu sırada yer aldı.

SHABER3.COM



Independent’ın haberine göre Ipsos MORI’nın düzenlediği ‘Eğitimsizlik İndeksi’ ekim ve kasım aylarında 16 ila 64 yaş arası 27 bin 250 insanla görüşülerek tamamlandı. Dünyanın kırk ülkesinden 500 ila 1000 kişi araştırmada yer aldı.

Katılımcılara, kendi toplumları hakkında aralarında ‘ülke nüfusu, sağlık harcamaları ve ülkelerinde yaşayan Müslümanların oranı’ gibi sorular yöneltildi. Bunun ardından da sonuçlar indeks yaratmak için bir araya getirildi.

Hindistan ve Çin’in başı çektiği listede dünyanın en zengin ülkesi ABD kendisine ilk beşte yer bulurken, Türkiye ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasında Türkiye’nin dışında hiçbir Avrupa ülkesi bulunmuyor.
<< Önceki Haber Avrupa'nın en eğitimsiz toplumu seçildik Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:39