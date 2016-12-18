Avrupa'nın en eğitimsiz toplumu seçildik









Independent’ın haberine göre Ipsos MORI’nın düzenlediği ‘Eğitimsizlik İndeksi’ ekim ve kasım aylarında 16 ila 64 yaş arası 27 bin 250 insanla görüşülerek tamamlandı. Dünyanın kırk ülkesinden 500 ila 1000 kişi araştırmada yer aldı.





Katılımcılara, kendi toplumları hakkında aralarında ‘ülke nüfusu, sağlık harcamaları ve ülkelerinde yaşayan Müslümanların oranı’ gibi sorular yöneltildi. Bunun ardından da sonuçlar indeks yaratmak için bir araya getirildi.





Hindistan ve Çin’in başı çektiği listede dünyanın en zengin ülkesi ABD kendisine ilk beşte yer bulurken, Türkiye ise dokuzuncu sırada yer aldı.





Listenin ilk 10 sırasında Türkiye’nin dışında hiçbir Avrupa ülkesi bulunmuyor.