Emniyette başörtüsü ve namaz kılmak yasak

Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alınanlara Vatan Caddesindeki İstabul Emniyet Müdürlüğü’nde abdest alacak su verilmemesi, “intihar edebilirsiniz” gerekçesiyle başörtülerinin alınması uygulaması HDP’lilere de uygulanmaya başladı.





ETHA’ya bilgi veren Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) avukatlarından Sinan Zincir, gözaltındaki 24 HDP’li ile görüştüklerini, müvekkillerinin bir kısmı ile hala görüşemediklerini söyledi. Zincir, “Fatma Duman isimli müvekkilimizin evine yapılan baskın sırasında eşi ve 17 yaşındaki oğlu darp edilmiş, çocuklarının oyuncaklarına varana kadar el konmuş. Duman başörtülü ve inançlı bir kadın, içeride zorla başörtüsünü çıkartmışlar. Namaz kılmasına dahi izin vermiyorlar.” dedi.