Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Siyasi İstikrarın tek başına bir değer olmadığını vurgulayan Gomes Türkiye'ye Hukuka dönmesi konusunda baskı yapılaması gerektiğini söyledi... Kendisi de eski bir diplomat olan Gomes Türkiye'de Türk diplomatlara emniyette işkence edilmesine tepki gösterdi





Gomes'in konuşmasını tam olarak söyle :

Bizim değerlerimiz neler? Değerlerimiz, insan hakları, demokrasi, ve hukukun üstünlüğüdür. İşte bu yüzden Batı Balkanlar ve Türkiye’ye ilişkin politikamızın, ana unsuru ve stratejisi sivil toplumu desteklemek olmalıdır.





Böylece sivil toplumlar, insan haklarının iyileşmesini sağlamak için kendi hükümetleri ve yöneticileriyle birlikte daha etkin çaba sarfedebilirler.





Burada ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri gözardı edemeyiz. Türkiye'nin önemine binaen.





Hakimler ve pek çok kadın kötü şartlar altında hapishanedeler.





Ayrıca, eski bir Diplomat olarak, Türkiye’de eski diplomatların uğradıkları muamelelerle ilgili korkunc gerçekleri dile getirmek durumundayım. Avrupa Birliği bu konuda sessiz kalamaz.





DİPLOMATLARA İŞKENCE





Ankara Barosu’na bağlı Avukat Hakları Merkezi, Cezaevi Kurulu ve İnsan Hakları Merkezi; Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki işkence iddialarına ilişkin rapor hazırladı.







Hazırlanan raporda Eski Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına 105 kişiye işkence yapıldığı belgelenmişti